【國際影像】肯亞貧民窟女性學習防身術　萬一遇襲亦有法自保

性罪行並不一定針對年輕少女，中年甚至老年女性也有機會成為受害者，而不論年紀，女性都應學會保護自己和反擊。在肯亞內羅比的貧民窟，一班年約60-90歲的女性自組跆拳道班，每星期四下午學習防身術，抵禦可能受到的性侵或襲擊。

貧民窟居住不少寡婦和單親媽媽，缺少家庭和親友保護，加上有人迷信年老女性不會患有愛滋病，使她們成為惡徒的目標。不少案例裏，犯人都是受害人親近的人，借對方的信任，乘機作越界的行為。「如果我一早學會了（防身術），我當時就可以插他眼睛、踢他私處，並到附近警署報案。」Esther Wambui Mureithi（72歲）回憶一次受襲的經歷說。

攝影：Brian Inganga／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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