國際影像｜敘利亞女孩木偶　走過8000公里旅途　喚醒大眾關注難民

巨型木偶小阿邁勒（Little Amal）於年今7月出發，從鄰近敘利亞的土耳其城市加濟安泰普（Gaziantep）向西歐前進，穿過希臘、意大利、法國等，11月抵達英國曼徹斯特。

背景故事中，小阿邁勒（Amal於阿拉伯文中有「希望」的意思）是一名9歲敘利亞女孩，她逃離被戰亂摧殘的家園時與家人失散。團隊希望透過小阿邁勒的旅程，喚起大眾對難民的關注，「難民需要食物和毛毯，亦同時需要尊嚴和發聲機會。」項目經理Amir Nizar Zuabi說：「小阿邁勒高達3.5米，因為我們希望世界變得大同到足以歡迎她，想她啟發我們想像更高，行動更宏大。」

小阿邁勒在接下來的一個月，仍會繼續巡遊，宣揚關注難民的訊息。

攝影：Getty Images

圖片編輯：蘇煒然

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