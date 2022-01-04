國際影像｜法國新冠確診新年伊始破千萬　醫護緊守崗位病房中跨年

新冠變種病毒Omicron肆虐，漸成全球最流行的變種，法國在去年最後一星期，每日確診個案突然飆升至逾10萬宗；累計個案亦在2022年1月1日升達1,019萬多例，是繼美國、印度、巴西、英國及俄羅斯後，第6個染疫人數過1,000萬的國家。

截至1月1日，當地因新冠肺炎住院的病人有18,811人，為近7個月來最高，巴黎的衛生部門就指示醫院減少非必要手術，以騰空病床照料日益增多的新冠重症患者。而在法國南部馬賽市一家醫院，在聖誕至新年期間仍有一群醫護，在深切治療病房中夙夜匪懈地照顧新冠肺炎病人，只有一刻他們忙裏偷閒吃點豐富的，就當作送舊迎新；短暫的歡樂過後，他們又再在沉重的呼吸聲中努力，期待疫情盡快再次緩和。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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