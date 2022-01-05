【國際影像】塔利班無力扭轉經濟衰敗　阿富汗人絕望蔓延

阿富汗寒冬來臨，小朋友在臨時帳篷裏，抓着毛毯瑟縮一角；醫院裏病嬰只能以母親的罩袍裹身；救濟中心外大排長龍，等候分派食物。阿富汗人心裏的絕望正不斷滋長。

該國經濟早因戰亂支離破碎，在前政府執政期間，近80%預算來自國際援助資金。但自從8月15日塔利班掌權以來，這些援助紛紛中斷，公共服務、醫院、學校等都無法維持。儘管塔利班政權沒有像前政府一樣出現大規模貪腐的迹象，聯合國、美國及很多其他有意伸出援手的國家或組織，仍在苦惱如何繞過塔利班而躊躇不前。

世界衛生組織警告，上百萬阿富汗孩子將受營養不良折磨；聯合國亦預測97%阿富汗人將會活在貧窮線以下。

攝影：Petros Giannakouris／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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