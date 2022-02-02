【1月精選影像】第五波疫情爆發　洪門宴風波　殺鼠令惹爭議

2022年才剛開始，香港便出現了新一波的新冠肺炎疫情。Omicron變種傳播力驚人，快速入侵本港社區，多區出現確診個案，本月幾乎每天都有大廈需要圍封強檢。

有倉鼠被驗出帶有Delta變種病毒，政府下達「殺鼠令」，最終撲殺逾2,000倉鼠及其他小動物。及後葵涌邨又出現大型爆發，累計近400宗確診，逸葵樓、映葵樓先後被圍封5日。

與疫情一同爆發的，還有「洪門宴」風波。港區人大代表洪為民的生日派對有超過200人出席，包括約十官員及二十立法會議員。其中民政事務民政事務局局長徐英偉因長時間逗留進餐，更被特首點名批評，稱對徐「尤其失望」。

「01影像」精選1月份精彩照片，以影像回顧本月城中大小事。

攝影：《香港01》攝影部

圖片編輯：蘇煒然

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