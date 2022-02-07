【國際影像】阿根廷罕見中毒事件　可卡因摻毒　23人死逾80留醫

阿根廷上周二（2日）起陸續出現多宗因吸食可卡因後中毒的個案，至今造成23人死亡，逾80人留醫。當局形容事件極為罕見，從未有過先例。

Allan Santillán（19歲）上周二睡前吸食了可卡因，翌日出現中毒症狀送院。「我醒來時肝臟地獄般劇痛，像被拳頭重擊似的；並有嘔吐和胃痛。」他的母親Natalia雖慶幸兒子生還，但感嘆：「很多孩子死了，太令人傷心。有必要採取行動（防範同類事件），要立即做。」

阿根廷警方事後拘捕至少7人，檢獲至約15,000小包疑摻毒可卡因，並指會調查事件是純屬意外，還是敵對的黑幫投毒。針對毒品的化驗仍未有結果，但由於用來治療病人的解毒劑生效，當局推斷涉事的有毒物質是合成的鴉片類藥物。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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