【國際影像】加拿大貨車堵路兩周　杜魯多引緊急狀態法圖平息示威

加拿大的反防疫限制示威，由1月尾持續至今超過兩周。示威者之中很多是貨車司機，除了抗議各種防疫限制影響生計外，亦反對當局要求司機強制接種疫苗。在首都渥太華，市中心馬路被大貨車堵塞；在南部的溫莎市，美加邊境的大使橋入口，亦都停泊了多部大貨車。

溫莎市政府上周五（11日）晚上成功向法院申請到禁制令，禁止示威者繼續堵塞大使橋。總理總理杜魯多亦在周一（14日）宣布引用《緊急狀態法》。

該法1988年通過，但這次是首次被使用，臨時賦予政府更多的權力。杜魯多未有表明幾時會進行大規模清場，但他警告示威者，可能採取拖走示威貨車、終止貨車保險、凍結司機或公司銀行戶口等手段。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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