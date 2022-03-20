【烏克蘭局勢．圖輯】代孕嬰滯留無人領走　保母餵奶哄睡晝夜忙碌

Leo及Josephine都是初生代孕嬰兒，在烏克蘭基輔出生，戰爭爆發初期，分別獲父母接走，登上撤離的火車。然而他們是相對幸運的例子，有更多代孕嬰兒被滯留在基輔，沒有父母來接。

代孕在很多國家和地區是非法行為，不少無法生產的夫婦於是向其他允許代孕的國家尋求服務，烏克蘭是其中之一；在和平時期，烏克蘭一年有上千名代孕嬰出生。2月24日戰爭發爆，卻使很多父母不敢前往烏克蘭接走代孕嬰兒。「父母們不來接走嬰兒，也不是他們的錯。所以我們留在這裏，盡最大努力幫助他們。」Martynenko和其他保母將滯留的代孕嬰兒集中到基輔相對安全的地方照顧，希望能夠等到戰爭結束，父母前來和嬰兒團聚的一日。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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