特首選舉．圖輯｜李家超辭職參選　官拜政務司大半年　再謀攀高位

第六屆行政長官選舉提名期來到第四天，政務司司長李家超提出請辭，公布正式參選。中聯辦今早（6日）約見選委，消息指中央向選委傳達訊息：李家超是中央唯一支持人選，籲選委支持。

現年64歲的李家超於1977年加入香港警隊，2010年晉升為警務處副處長，2012年，放棄英籍加入問責團隊，出任保安局副局長。2017年林鄭月娥出任特首後，他出任保安局局長，任內本港爆發反修例大規模示威及激烈衝突，他之後在立法會宣布撤回修例。《香港國安法》2020年在本港實施，警務處成立國家安全處，李家超成為維護國家安全委員會成員。至2021年6月，他再獲任命為政務司司長。

攝影：政府新聞處、《香港01》攝影組

圖片編輯：周穎瑤、蘇煒然

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