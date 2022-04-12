新冠肺炎．圖話︳蘭桂坊蘇豪區再次沉寂　黑暗中等待措施放寬

本港於年初出現第五波疫情，政府在1月7日收緊社交距離措施，難免對各行各業再一次造成打擊。政府上月公布「復常路線圖」，分階段放寬措施，算是帶來一道曙光，但也有不少商戶等不到放寬那天。餐飲聯業協會會長黃家和表示，截至3月全港已有500間不同的連鎖集團及小型食肆永久結業。

食肆晚市堂食及每枱同坐人數可於第一階段4月21日起放寬，然而今年只營業了6天的酒吧要重開，卻須等到第二階段，預計約5月中，但未有確實日期。中環蘭桂坊及附近蘇豪區依賴酒客人流，本來在晚上最為熱鬧，現在多數店舖一早關門，黑暗中猶如死城，就算有幾間食肆繼續營業做外賣生意，也是門可羅雀，老闆坐在門口望天打卦。

攝影：廖雁雄

圖片編輯：蘇煒然

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