烏克蘭局勢・圖輯｜開戰兩月戰事難完　烏國人民頹垣下活着即抗爭

烏克蘭陷入戰亂已到兩個月之期，這些日子以來，歐美國家祭出措施經濟或外交上與俄羅斯對奕，部分領袖也身體力行地支持烏克蘭，但俄羅斯對烏克蘭的攻擊未有停止，最多只是轉移了目標，由基輔一帶撤離，轉攻頓巴斯及烏南。

各界周旋兩月無果，戰事仍然停不了。因着俄軍撤退，全球意識到曾被俄軍佔據的城鎮都被破壞得面目全非。隨着局勢變得更危險，頓巴斯與烏南等「主戰場」的影像變得有限，當地情況難以想像。其他烏克蘭城市也仍有被攻擊的危機，當炮火與毀滅成為日常風景，各種原因留下來甚至回歸的烏克蘭人，卻仍在頹垣中好好活着，說可能是硬着頭皮，卻也像抗議俄軍侵略的無聲抗爭。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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