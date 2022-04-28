【國際影像】熱浪襲印度　堆填區高度下起火　煙霧籠罩新德里

印度新德里北部一個大型堆填區周二（26日）晚上起火，是當地一個月內第4次發生類似的堆填區火災。垃圾燃燒釋放出大量濃煙，籠罩着新德里的天空。

這次涉事的堆填區高近17層樓，佔地約50個足球場，原本在十年前便計劃停用，但最終未有落實，每日仍有2,300噸垃圾被運到此處。有機垃圾被分解時可能產生易燃的甲烷氣體，遇上炎熱天氣便有機會起火。而近日印度正受熱浪侵襲，多天氣溫超過40˚C，當局在調查事發原因時並不排除自然起火的可能。

堆填區附近居住不少貧民，以拾荒為生。「每年都火災，不是新鮮事。生命和生活都面臨威脅，但我們又可以做甚麼呢？」Bhairo Raj要供養仍在上學的子女，他不能搬走。

攝影：Manish Swarup／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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