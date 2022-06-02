【5月精選影像】李家超當選特首　東鐵綫過海　防疫措施再放寬

第六屆行政長官選舉延期到5月8日舉行，今屆只有前政務司司長李家超一名候選人，最終他獲得1416票「支持」、8票「不支持」，另有4票無效，得票率達99.2%當選，成為下屆特首。

政府分階段放寬各項社交距離措施：食肆堂食可延長到晚上12時，每枱同坐人數增至8人；泳池、沙灘、酒吧、娛樂處所、卡拉OK等相繼重開；全港學校恢復半天面授課堂。隨着措施放寬，疫情亦出現小規反彈，個別場所爆疫，封區檢測仍然頻密。

港鐵東鐵綫過海段通車，連接北區及港島北。通車首日大批鐵路迷搶塔特別頭班車，場面墟冚，成為城中熱話。

「01影像」精選5月份精彩照片，以影像回顧本月城中大小事。

攝影：《香港01》攝影部

圖片編輯：蘇煒然

展開