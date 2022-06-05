【烏克蘭．圖輯】基輔外俄軍雖撤退　危機仍潛伏　遍地炸彈和陷阱

俄羅斯在烏克蘭首都基輔外圍作戰未能佔優，於3月尾撤退，將軍力移到東烏地區。儘管基輔解圍，但在遍地瓦礫之中，危機依然四伏。

俄烏雙方在市郊作戰，遺下大量炸彈；此外，俄軍在佔領一些外圍的鄉村小鎮期間，挪用民居作為臨時指揮中心，在屋內外裝設陷阱防止烏方人員進入。流離的居民回來後，發現在家行走都要步步為營，否則隨時會失去生命。

烏克蘭的拆彈專家忙於善後，到目前為止單是基輔附近區域，已清除了36,000件危險品，但要完全掃除所有的陷阱和炸彈，可能需時5到7年。而戰事仍然繼續，無人知道基輔會不會再陷入戰火之中，出現更多炸彈。

攝影：Christopher Furlong/Getty Images

圖片編輯：蘇煒然

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