【國際影像】厄瓜多爾示威持續逾周　原住民湧首都促降油價

厄瓜多爾因通脹、失業率攀升、貧窮問題，爆發新一輪的示威衝突。自上周一（13日）起，大批示威者連日上街遊行，要求政府限制油價、保障農產品價格、放寬中小農戶的借貸還款期限等多個訴求。

示威者最初由原住民組織發起，之後學生、工人，以及其他對經濟狀況不滿的人亦參與其中。來自其他城市的民眾亦湧向首都基多支援示威，認為政府至今未有正視民眾所需。總統拉索（Guillermo Lasso）17日宣布3個省份進入緊急狀態，暫停部分公民權利，並實施宵禁。他在社交媒體上稱「我們敞開了大門，呼籲進行對話，但他們不想要和平。」

攝影：Dolores Ochoa／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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