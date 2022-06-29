【G7峰會．圖輯】七國集團對俄禁黃金限油價　募款抗衡一帶一路

七國集團（G7）峰會於26日至28日於德國巴伐利亞邦（Bavaria），阿爾卑斯山下的埃爾毛宮（Schloss Elmau）舉行。除了一貫的貿易、氣候等議題，這次峰會還要討論俄烏戰爭的影響，以及應對中國掘起。

在峰會後的聯合公報中，G7表達對烏克蘭的支持，決定禁止從俄進口黃金，並限制俄出口石油的價格，企圖減少俄羅斯收益。另一方面，峰會中美國提出「全球基建設施及投資伙伴關係」倡議，籌集資金協助發展中國家發展基礎設施，抗衡中國的「一帶一路」。聯合公報又對中國的人權狀況表達關注，並提到香港，呼籲北京履行《中英聯合聲明》和《基本法》中作出的承諾。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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