習近平訪港・圖輯｜即日來回形式再訪港　警方最高級別護駕

2022年7月1日為香港回歸25周年暨新一屆特區政府就職，國家主席習近平親身偕夫人彭麗媛，連續兩天乘高鐵專列以即日來回形式訪港，是他在疫情出現後首次離開內地。在出席就職儀式的前一天，習近平先參觀科學園，並於晚上到禮賓府出席晚宴，彭麗媛亦有到西九文化區戲曲中心參觀。

5年後再訪港，習近平所到之處的守衛非常森嚴，外圍大幅地方被封鎖，車隊經過之路都被大規模封路；警方採用最高護送級別「護駕」，由警隊護送組「五箭頭」陣式開路。官方儀式縱然如此嚴陣以待，仍然有人到灣仔會展封鎖範圍外「感受回歸的氣氛」，在水馬的兩邊各自度「七一」。

攝影：李澤彤、梁鵬威、廖雁雄、張浩維、余俊亮；新華社、美聯社、政府新聞處

圖片編輯：周穎瑤

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