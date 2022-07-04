【國際影像】丹麥槍擊案　男子闖哥本哈根商場行兇　3死3重傷

丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）周日（3日）發生槍擊案。事件中3人死亡，3人重傷，當地警方事後拘捕一名22歲男子。

事發在當地下午5時許，是商場人流高峰期，槍手向人群開槍，民眾匆忙逃跑，或尋找躲藏空間。「我和朋友……突然聽到槍聲。我聽到約10下槍聲，並全速跑到廁所（躲避）。狹小的廁所裹面擠進了約11人。」目擊者Isabella向丹麥公共廣播公司（DR）說。另一名目擊者Hans Christian Stoltz表示「你想像不到竟然有人會向其他人做出這樣的事（槍擊），這已經超出……超出了一切常理。」

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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