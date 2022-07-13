【烏克蘭．圖輯】活在戰火交叉口　逃出去或是留下來　抉擇非易事

在烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），空襲過後濃煙四起，路上出現大坑，旁邊車輛焚毀，流血的居民在等待急救。隨着俄軍步步進逼，不少人選擇了逃離家園，這個本來有15萬人的城市，街道變得冷清。但無論這場打了快要5個月的戰爭怎樣變化，有一部分的居民就是選擇留下來。

「我沒有地方可去，也不想去。我去了又可以做甚麼？在這裏我至少可以到長櫈坐坐，可以看電視。」獨居老人Valerii Ilchenko說。留下來很可怕，要決定離開一樣艱難，Lena Ravlis說：「這裏當然是非常危險，但路上也一樣危機四伏。」4月份克拉馬托爾斯克火車站曾遭俄軍空襲，造成59人死亡，可怕的事件讓她躊躇不前。

攝影：Nariman El-Mofty／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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