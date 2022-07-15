國際影像｜德國西部水災一周年　城鎮重建工作停滯　天災陰霾難散

2021年7月14日，德國西部發生嚴重水災，最終造成過百人死亡，幾萬人的家園毀於一旦，還有幾名失蹤者一年後仍生死未卜。當年的特大洪水對不少人來說是一場可怕的突襲，數分鐘間失去家園，甚至失去了親人，然而他們居住的地區本來與氣候變化感覺距離遙遠，一夜間一場災難，徹底覆轉了人們的意識。

一年後，極端天氣持續，歐洲多地正受熱浪侵襲固然是鐵證，德國卻有官員提出，經歷慘劇後，德國境內會否有地方並不該再住人，以防有同樣災害造成人命傷亡。去年受災嚴重的阿爾河谷（Ahrtal valley）居民也因而在猶豫，加上重建援助金竟然一年後仍未到位，讓重建工作停滯，周遭仍殘留着去年水災的痕跡，如像噩夢從未完結般。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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