圖輯｜酷熱天氣警告高掛兩周紀錄連連　人們為生計苦撐烈日下工作

截至7月29日下午2時，這回酷熱天氣警告已經持續了14天，紀錄仍在更新。在連日的高溫天天都打破人們的想像，例如24日天文台錄得最高氣溫36.1度，是今年以來的最高、亦是自1884年有記錄以來七月份最熱的一天。除此以外，這個警告還囊括了最多日數氣溫達35.0度或以上，以及最多的連續熱夜的紀錄。

這些紀錄完全不教人興奮；而基層而勞苦的一群往往首當其衝，免不過在烈日下工作，可能下班後也未必有條件長期在涼快的環境下休息。我們默念極端天氣快點暫告一段落時，面對越見匪夷所思的天氣，觸發一切的破壞活動卻未見停止，我們是要抱更壞的打算，想像這種天氣，將不會偶一為之嗎？

攝影：盧翊銘、蘇煒然、張浩維、廖雁雄

圖片編輯：周穎瑤

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