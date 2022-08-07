國際影像｜加沙局勢突再升溫　天上再次烽煙四起　人間又哀鴻遍地

從8月5日星期五開始，加沙（Gaza）地區又突然轟炸四起。以色列軍方空襲多個與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰聯盟（PIJ）有關的設施，包括加沙城內一座高樓大廈，空襲造成10名巴勒斯坦人死亡，包括PIJ側翼聖城旅（al-Quds Brigades）指揮官賈巴里（Tayseer al-Jabari）及四名成員。隨後，PIJ向以色列發射上百枚飛彈還擊，以國指襲擊大多遭攔截，聲稱未有傷亡報告。

以軍警告，是次針對加沙的空襲可能持續一週。巴方稱迄今包括6名兒童在內最少24人喪生，203人受傷。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）辦公室發聲明，譴責以色列對加沙人民的侵略，要求立即停止侵略，並要求佔領軍對這危險局勢的升級負責。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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