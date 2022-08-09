【國際影像】古巴油庫遭閃電擊中起火　暫停輸油電力供應緊張

古巴北部城市馬坦薩斯一個大型油庫發生火災，延燒至今4日仍未受控，並造成至少1人死亡，125人受傷及14人失蹤。

涉事油庫共有8個儲油罐，其中一個於上周五（5日）被閃電擊中後發生爆炸並且起火。儘管消防員全力撲救，火勢未有受控，直至周一（8日）夜晚，大火已波及至第4個儲油罐。古巴近月本就面臨能源不足，多地限電，油庫目前暫停向發電廠輸油，發電廠儲油即將見底，對當地的電力供應構成更大壓力。黑色的濃煙升上空中，在風吹下延綿超過100公里到達古巴首都哈瓦那，當局科學學技部門指濃煙含有大量對人體有害的氣體。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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