烏克蘭・圖輯｜烏東城市缺自來水　無礙居民留下守護家園

俄烏戰爭開打近半年，七月末，烏克蘭總統澤連斯基曾呼籲頓涅茨克居民全部撤離，指他們留在原地會有生命危險。頓涅茨克州的斯拉維揚斯克市（Sloviansk）如今卻仍有約2萬人留守家園，且因自來水供應斷了，需自行到市內的街井儲水使用。

在水井之前，居民都是提着數個水桶或用手推車載着多少個塑膠樽，一儲便是數十升的淡水，希望可以減少外出搬水。回到家中得各出奇謀，有人在炎夏中要忍耐數天才洗一次澡，有人將預留食用的淡水燒開15分鐘才敢飲用。有人已想像着冬天水喉或會結冰該怎麼辦，生活如此艱難，有留下的人卻說寧死在原地，反正沒錢走，也沒地方可去，就是不忍自己辛苦建立的家園，沒努力做過什麼就被奪去。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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