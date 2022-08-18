【國際影像】肯亞大選再掀爭議　副總統險勝坐正　對手揚言提訴訟

肯亞8月9日舉行總統選舉，15日公布結果，現任副總統魯托（William Ruto）以得票率50.49%對48.85%，險勝主要對手前總理奧廷加（Raila Odinga）。然而選舉結果再次引發爭議，奧廷加及其支持者不承認結果，甚至是次大選的選委會的7名委員中，亦有4人表示無法認可結果。

多個城市的奧廷加支持者上街示威，焚燒車胎堵塞交通，而魯托則在混亂之中宣布勝選。奧廷加這次是第5次參選總統，年屆77歲的他很可能是最後一次，他揚言會跟據憲法採取一切可能的法律行動。奧廷加於2007年參選落敗後指控選舉舞弊，他的支持者亦上街示威，演變成長達2月的大規模騷亂，造成上千人死亡。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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