【烏克蘭．圖輯】開戰半年平民仍水深火熱　撫平創傷遙遙無期

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，至今滿半年，期間一度有過談判、第三方介入斡旋，但最終未能停止戰爭，短期內沒有恢復和平的跡象。

Danyk Rak曾經熱愛踩單車、踢足球、跟寵物玩耍；但12歲這一年，他已失去了童年。他的家被炸毀，他母親因轟炸受重傷，目前排期等候做截肢手術。母親受訪時憶述受傷經過，在旁的Danyk不禁濕了眼眶。他現在外出每天放牛，售賣牛奶幫補家計，他在家門外豎起手寫告示：「請購買牛奶，幫助我受傷了的母親。」

美聯社記者趁開戰6個月，重新探訪過去拍攝過的，訪問過的人，包括12歲少年Danyk Rak、警員Ruslan Huseinov及牧師Andriy，記錄他們因戰爭而發生巨變的人生。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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