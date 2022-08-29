【國際影像】墨西哥建瑪雅鐵路　鏟樹林毀岩洞　奪瑪雅人後裔家園

「瑪雅鐵路」是墨西哥一個野心龐大的基建項目，全長約1,500公里，繞行尤卡坦半島（Yucatan Peninsula），旨在帶動經濟發展，目標在未來一年半內通車。鐵路以古文明瑪雅命名，大興土木鏟平森林卻對現今住在當地的瑪雅人後裔構成了威脅。

鐵路將會途經多個重要的考古、生態、地質地點，不少保育團體、沿線居民反對項目，主要推手之一墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）強調鐵路可帶來龐大旅遊業收益，但從未交出過正式的研究報告去證明。

「我不覺得鐵路有何『瑪雅』。對於我們在這裏生活和工作的瑪雅人來說，它奪去我們深愛的土地，傷害我們。」居民說。

攝影：Eduardo Verdugo／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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