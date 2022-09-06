【圖輯】四川甘孜6.8級地震　65死248傷　成都重慶亦感震盪

四川甘孜州瀘定縣昨日（5日）中午發生黎克特制6.8級地震，震源深度16公里屬淺層地震，成都、重慶市都感受到震盪。截至今早7時，地震已造成65人死，248人傷。

因應災情嚴重，國務抗震救災指揮部辦公室、應急管理部將國家地震應急響應級別提升至二級，出動6,500餘人救災。甘孜州委辦公室指，超過240間民房倒塌，此外，多條交通幹道、水電站亦在地震中受損。

事發時成都因情疫處於「原則居家」（封城）狀態，大批市民感受到地震後欲離開建築物到戶外避險，惟多個小區出現逃生通道被鎖、防疫人員阻止居民外出的情況，幸成都遠離震央約200公里，未有出現傷亡報告，但仍惹來批評，指措施非人性化。

攝影：美聯社、新華社

圖片編輯：蘇煒然

展開