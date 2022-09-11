英女王逝世．圖輯｜查理斯三世繼位英國王　結束最長時間王儲身份

英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，由王儲查理斯承繼英國國王，成為查理斯三世（Charles III）。

伊利沙白二世於1952年繼位，當時年僅3歲的長子查理斯成為王儲。伊利沙白二世在位時間為英國史上最長，達70年；查理斯亦自然成為了等待時間最長的王儲。以73歲之齡登基，查理斯亦成為了英國史上登基時最年老的國王。

查理斯9月10日於倫敦聖詹姆士宮（St James's Palace）宣讀誓詞及簽署，他登基消息隨即在英國各地宣告。至於加冕儀式，因需時安排，預計要在數月之後才舉行。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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