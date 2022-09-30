國際影像｜羅馬尼亞小村節日重演歷史戰爭　打鬧間回望消失的文化

在9月一個周末，羅馬尼亞南部一個叫Resca 的寧靜鄉村，一群大人小孩身穿盔甲，拿起古老的武器，在草原上大動干戈。他們認真地衝撞、比鬥、掉到河中，場面逼真卻充滿歡欣；旁邊有很多穿起現代服裝的觀眾以及警員，樂於感受這在眼前發生的復刻畫面。

這是當地一個節日Romula Fest 其中重頭的歷史重演環節，以身體力行的方式，教育參加者當地達西亞人被古羅馬入侵而起達西亞戰爭（Decian Wars）。如今達西亞文化在多次被不同民族入侵後已被消滅，今日的羅馬尼亞人卻被視為達西亞與羅馬人混血而生。這樣一個節日讓當地人透過鉅細無遺的服裝與道具感受祖宗的時代，參加者也拋開世俗沉醉在歷史中，寓尋根於娛樂。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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