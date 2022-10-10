【烏克蘭．圖話】戰爭升級基輔遇襲　俄軍導彈命中市中心爆炸

烏克蘭首都基輔今早（10日）遭俄軍導彈襲擊，事發時約上午8點，市中心傳出多下爆炸聲，持續約一個小時，據報當地至少8人死亡，24人受傷。

俄軍自3月尾從基輔周邊地區撤退，基輔一度獲得平靜，這是近半年來首次再度出現大型襲擊。另外烏克蘭其他城市，包含利沃夫、日托米爾市、捷爾諾波爾、第聶伯也出現爆炸。烏克蘭國防部指俄軍共發射75枚導彈，烏方擊落其中41枚。

日前克里米亞半島的克里米亞大橋發生大爆炸遭炸斷，俄羅斯總統普京稱事件是「恐怖主義行為」，指烏克蘭特工是幕後黑手。這次基輔受襲疑是俄方為了報復而採取的升級行動。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

展開