國際影像｜吉卜力樂園座落愛知縣整裝待發　樸實重現動畫作品世界

全球旅遊生態漸漸復常、日本重迎自由行旅客之際，影迷期待已久的吉卜力樂園（Ghibli Park）第一期，將於本年11月在愛知縣2005年世博原址開幕。樂園本分為5大園區，第一期將會牽涉三個園區，分別為「青春之丘區」、「吉卜力大倉庫區」及「Dondoko 森林區」。

由宮崎駿及高畑勳起家的吉卜力工作室作品，憑著其樸實的美學自成一家，它的主題樂園相對歐美品牌的盛大熱鬧，色彩繼繽繽紛丫沒有什麼大型機動遊戲，文靜的環境居然滲出了主題樂園不常見的人文氣息。早前樂園率先開放給特定人士預覽，1比1仿建的動畫場景讓影迷憧憬，大家可以先探索《龍貓》與《千與千尋》等作品的世界，再待第二期完工遇見更多。

攝影：Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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