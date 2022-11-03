【梨泰院人踩人．圖輯】白花鋪滿地　失物無人領　公眾垂淚悼逝者

韓國首爾上月尾（30日）發生梨泰院人踩人事件，萬聖節派對期間樂極生悲，造成156人死亡，另有超過150人受傷，韓國總統尹锡悦宣布全國哀悼。

政府設立祭壇供公眾弔唁，首爾市民亦自發到梨泰院獻花。涉事小巷附近的地鐵站出口滿地鮮花，不少人專誠前來致哀，眾人悲痛垂淚。有大學醫院的教授指，事件死傷者眾多，牽動公眾情緒，尤其是在社交網絡上有大量相關的影片、照片傳播，很多即使未有親身參加萬聖節派，也沒有親友牽涉其中的人，仍會在心裏留下陰霾，造成焦慮和抑鬱等。這影響不會一時三刻便能消退，且將遍及整個社會。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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