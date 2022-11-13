國際影像｜塞內加爾膠袋人　奇裝異相喚公眾關注　望還原潔淨沙灘

塞內加爾的沙灘上垃圾滿佈，膠袋覆蓋的面積幾乎比沙子的還要多。Modou Fall為了喚起關注，用膠袋和其他垃圾製作奇裝異服，走進公眾的視野，還搏得「膠袋人」的稱號。風一吹，膠袋便會沙沙作響，他強調身上的是「制服」，而非「道具服」，並在胸前貼上標語，用法文寫着「向膠袋說不」。

Modou Fall在2011年的世界環境日化身「膠袋人」至今11年，穿梭於塞內加爾的各個沙灘上。每當小朋友看到他，都會大喊：「坎科冉（Kankurang）！坎科冉來了！」坎科冉於當地傳統習俗中是秩序和正義的守護者，如今這位特別的坎科冉正向小朋友傳遞保護環境的訊息。

攝影：Leo Correa／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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