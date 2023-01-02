【圖輯】中國放寬防疫下跨年　大城小鎮處境各不同

中國國務院在2022年12月7日公布「新十條」，全國的防疫政策驟然轉變，其速度之快，無論是之前受封控所苦的人，抑或是恐懼患病的人，都意料不及。全國各省各市的資源不同，處境各異，官員卻奉行相同的「新十條」。在此之間，人們的生活亦出現了迥異的變化，在歡欣中，在憂愁裏，國人迎接新的一年。

在北京什剎海金園，聚集了前來溜冰的人，楊受訪者（Yang，音譯）表示：「這個疫情，使我們沒機會出來玩。終於封控完結了，我們毋須再掃健康碼，也不用檢查行程碼，我們現在自由了。」在四川省樂至縣一鄉村，另一位楊姓受訪者（Yang，音譯）卻說：「我很擔心，我好害怕。這並非如網上人們所說的小病痛。」

攝影：Getty Images、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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