【國際影像】斯里蘭卡癌患者前路滿荊棘　遇全國經濟崩潰更添磨難

Priyantha Kumarasinghe一早起來，吃過兩塊餅乾作早餐，便開始服用各種癌症藥物。這位32歲農夫在2021年確診肺癌，同一時期，斯里蘭卡的經濟崩潰了。國家外匯見底，無力入口糧食、藥物、醫療用品，醫院連提供基本撲熱息痛、維化命C、生理鹽水都有困難。

數以百計的癌症病人因此延誤診治，近日醫生認為Kumarasinghe的癌細胞有擴散跡象，要再照MRI再決定治療方針。「如果我在6、7、8月能接受治療，有很大機會控制住肺癌，但因為做不到，可能成為了癌細胞擴散的原因。」癌症病人工作能力受影響，收入下跌，偏偏在經濟危機中百物騰貴，使原本就屬最脆弱的群體倍受打擊。

攝影：Dinuka Liyanawatte／路透社、Kim Kyung-Hoon／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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