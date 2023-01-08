【通關．圖輯】免隔離往返內地　市民搶閘過福田　跨境親友團聚

在新冠肺炎的疫情下，香港和中國內地實施出入境限制，多個口岸關閉。儘管不是完全禁止出入，但有諸多限制及漫長的隔離檢疫，無法承擔的時間成本如鐵閘般落下。終於隨着中國放寬防疫政策，今日（8日）中港有限額恢復免檢疫通關，不少市民一早搶閘過關。

過關的原因各異，有的是為了工作，有的純粹為了旅遊，也有因疫情被迫分隔兩地的家庭和親友久別重逢。特首李家超早上到落馬洲支線管制站視察，他對通關首日情況表示滿意，指現時所設的人數（名額）足以應付，以最受歡迎的年廿九為例，截至今早仍有約一千個名額，他又指未來會放寬更多名額，「最終希望不需要有人數安排，回到疫情之前的全面通關。」

攝影：夏家朗、鄭子峰、盧翊銘

圖片編輯：蘇煒然

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