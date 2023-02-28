【口罩令取消．圖輯】明天起可自由除罩　港人959天掩面生活

行政長官李家超今早（2月28日）正式宣布，3月1日起本港取消「口罩令」，明起在室外、室內、以及公共交通工具上，市民都毋須強制戴口罩。

有過SARS的慘痛經歷，港人在新冠肺炎傳入本港初期，便已自發佩戴口罩，希望預防疾病傳染，當時政府並未強制要求。到2020年7月15日，本港第三波疫情來勢洶洶，政府制定第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，先是要求市民在公共交通工具上強制佩戴口罩，之後再擴展至室內及室外公眾地方，至今一共959日。

口罩掩面生活，幾乎與抗疫生活一樣長，願望「口罩令」結束，也是疫情的句號。

攝影：李澤彤、夏家朗、張浩維、盧翊銘、高仲明、廖雁雄、余俊亮、梁鵬威

圖片編輯：羅國輝、蘇煒然

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