國際影像｜以色列司法改革　削權法院減制衡力量　引發大規模示威

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）再度回朝出任以色列總理，新政府隨即提出改革以色列司法制度，遭遇大規模反對，民眾自1月起頻頻示威，要求政府撤回方案。

儘管社會上確有聲音認為以色列司法制度早有改革需要，但內塔尼亞胡政府提出的方案卻被指過分削減法院權力，使其失去制衡政府力量，損害司法獨立和民主。隨着防長加蘭特（Yoav Gallant）公開呼籲暫停司法改革後被免職，反司法改革示威愈演愈烈，多個城市爆警民衝突。內塔尼亞胡周一（27日）同意將司法改革推遲到下月逾越節過後，「以對話方式推進」。

攝影：Getty Images、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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