【國際影像】烏克蘭芭蕾舞蹈員　離鄉避戰火　異地再登舞台續夢想

Ganna Muromtseva在匈牙利最頂級的匈牙利國家歌劇院舞台上翩翩起舞，揮手如天鵝，轉身如公主，台下爆出熱烈掌聲。一年前這位29歲的芭蕾舞蹈員，在2022年2月22日最後一次在基輔的舞台上表演，不久後和數以萬計的烏克蘭難民一樣，登上逃避戰爭的火車，她一度以為自己再沒有機會踏上舞台。

來到匈牙利之後，Muromtseva每日整理身心，「我們稱之為war-life balance，不再是work-life balance。初時很難，現在容易了一點。」Muromtseva說：「做你喜歡的事，你便會有你所需要的力量去做。」匈牙利國家歌劇院來年繼續與Ganna Muromtseva簽約，她樂於有新機遇，同時心底亦希望有一天可以回烏克蘭演出。

攝影：Marton Monus／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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