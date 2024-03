echub News 消息,據 Financial Times 報道,隨着英國有意放寬加密 ETP 產品上市要求,CoinShares、WisdomTree 和 ETC Group 等金融巨頭正在尋求在倫敦證券交易所(LSE)上市。英國 FCA 放鬆監管標誌着一個明顯的轉變,但由於其仍然禁止散戶投資者訪問倫敦證券交易所的加密 ETP 產品,行業也存在批評之聲。歐洲最大加密貨幣基金 ETC Group 的首席策略師 Bradley Duke 表示準備在該交易所推出產品,但他也表示希望在不久的將來解除面向散戶的禁令。