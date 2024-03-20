幣安將上線最高 75 倍槓桿 AVAX USDC 本位永續合約

撰文：Techub News
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Techub News 消息，幣安將於香港時間 2024 年 3 月 20 日 15:00 上線最高 75 倍 AVAX USDC 本位永續合約。

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