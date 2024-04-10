藥物創新與健康普及：AI技術的崛起與影響｜蘇仲成

到2024年，隨著人工智能（AI）技術的新進展，製藥行業正在經歷一次革命性的轉變。這些創新不僅推動了小分子藥物的發展，也加速了生物製劑和個性化醫學的崛起，並開創了神經技術和大腦植入物的新領域。此外，這些技術進步還促使製藥行業更加關注新興市場和藥物的負擔能力與可及性。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

由AI推動的小分子藥物的創新

人工智能正加速小分子藥物的研發進程，使其在治療腫瘤學、糖尿病、自身免疫疾病和呼吸系統疾病等重要領域中保持其領導地位。AI的數據分析和機器學習能力正在轉化藥物篩選和優化過程，從而提高了開發效率和成功率。

生物製劑和個性化醫學的AI革命

AI技術在生物製劑的研發中發揮著關鍵作用，特別是在精確定位疾病機制和加快個性化治療方案的設計上。通過利用基因組學數據和複雜的算法，AI正在推動針對個體獨特生物標誌的治療方法的開發，為患者提供更加量身定制的治療選項。

神經技術和大腦植入物的AI創新

在神經技術和大腦植入物的研究中，AI技術的應用正開啟新的可能性，包括在感官功能恢復、癱瘓患者運動技能提升以及新型神經狀態治療方案的開發上。AI不僅能夠優化植入物的設計和功能，還能通過實時數據分析提高其適應性和效能。

面向新興市場和藥物負擔能力的AI策略

AI正在幫助製藥公司更好地理解新興市場的需求和挑戰，並開發出更加有效的藥物分銷和定價策略，以提高藥物的負擔能力和可及性。通過對大量市場數據的分析，AI使製藥公司能夠設計出更加靈活和客戶導向的策略。

利用現實世界數據和監管變革的AI進步

隨著對現實世界數據（RWD）的整合日益重要，AI技術正被用來從電子健康記錄、保險索賠、病人登記等來源中提取和分析數據，從而支持藥物開發過程和提高藥物的安全性和有效性。此外，AI的技術也正在幫助公司應對監管環境的變化，透過促進數據的透明度和供應鏈的可追溯性，加強對藥品生產的即時監控。

結論：由AI技術推動的製藥行業變革

隨著人工智能在製藥行業中的角色日益增強，我們見證了小分子藥物的創新，生物製劑和個性化醫學的加速發展，以及神經技術領域的突破。AI的進步不僅優化了藥物的研發和製造過程，也提高了藥物的可及性和負擔能力，並對應對新興市場的需求提供了新的解決方案。通過利用AI技術，製藥行業不僅在進化，更在革新我們發現、製造和分發藥物的方式，以病人的福祉為核心，開啟了新的治療前景。

