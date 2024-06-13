Web3 要聞 ｜特朗普承諾支持比特幣挖礦活動

1.特朗普與美國比特幣礦工會面，並承諾支持比特幣挖礦活動

據彭博社報道，美國前總統特朗普與 Bitcoin Magazine 首席執行官及美國比特幣礦工會面，特朗普表示，「他喜歡並理解加密貨幣，並補充説，比特幣礦工有助於穩定電網的能源供應」，並承諾在華盛頓特區支持比特幣挖礦活動。

2.法國 AI 初創公司 Mistral AI 完成 6 億歐元 B 輪融資，a16z 等參投

法國 AI 初創公司 Mistral AI 完成 6 億歐元 B 輪融資，General Catalyst 領投，參投方包括 Belfius、貝塔斯曼投資、法國巴黎銀行、Bpifrance（通過其數字風險投資基金）、思科、Eurazeo、Headline、IBM、Korelya Capital、Latitude、Millennium New Horizons、Sanabil Investments、ServiceNow、SV Angel、Lightspeed Venture Partners、Andreessen Horowitz、Nvidia、三星風險投資公司和 Salesforce Ventures 等。

Mistral AI 目前競爭對手包括 OpenAI、Anthropic 等，目前已根據開放權重的開源許可發佈了預先訓練和微調的模型。

3.昨日美國比特幣現貨 ETF 總淨流出約 2 億美元

根據 Sosovalue 數據，昨日（美東時間 6 月 11 日）美國比特幣現貨 ETF 總淨流出約 2 億美元。

灰度 ETF GBTC 單日淨流出約 1.21 億美元；富達 ETF FBTC 單日淨流出約 700 萬美元；21Shares ETF ARKB 單日淨流出約 5600 萬美元；Bitwise ETF BITB 單日淨流出約 1200 萬美元 ；VanEck ETF HODL 單日淨流出約 400 萬美元。

4.昨日香港比特幣現貨 ETF 淨申購量約 12.81 枚

據 SoSo Value 數據，香港比特幣現貨 ETF 昨日（6 月 11 日）單日淨申購量約 12.81 枚。

目前香港比特幣 ETF 資產持有總量約為 4090 枚，總淨資產約為 2.76 億美元。資產規模方面，華夏 ETF 持有約 2030 枚 比特幣排名第一，博時 Hashkey 以及嘉實分別持有約 1190 枚以及 864 枚比特幣。

（注：香港加密 ETF 支持現貨申贖機制，淨申購是指一定時間段內申購金額和贖回金額之差為正，即買入比賣出多，反之則為淨贖回。）

SoSoValue 註釋：

香港 BTC(or ETH) ETF 支持現金認購（in-cash）與現貨認購（in-kind），同時由於通過現貨比特幣認購的 ETF 份額，並未對比特幣這個資產產生現金流入，因此不能被簡單計入每日淨流入等統計口徑。

基於此，SoSoValue 嘗試了包括跟蹤鏈上比特幣流轉路徑等方式，但均未能成功區分每日現金認購與現貨認購的比例與數額。

因此，SoSoValue 香港 BTC(or ETH) ETF 看板，以ETF相對比特幣折溢價率、每日 BTC(or ETH) 流入個數、ETF 發行總份額數、ETF 內 BTC(or ETH) 總存儲量等為核心追蹤指標。

5.特朗普：希望所有剩餘的比特幣都在美國產出

據路透社報道，美國前總統特朗普表示，希望所有剩餘的比特幣都在美國產出。

6.許正宇：訪歐期間介紹了香港在法規制訂等方面對Web3發展的支持

香港財庫局局長許正宇發佈文章《歐洲三國行：亞歐共擁金融創新》，其中提到在歐洲向當地監管機構及金融業界介紹了香港作為擁抱 Web3 發展的先驅，如何從法規制訂、產品創新及政府融資等多方面推動市場發展。

法規制訂方面，香港於去年六月落實虛擬資產交易平台發牌制度且正在制訂其他有關虛擬資產業務的發牌規定；產品創新方面，亞洲首批六隻虛擬資產 ETF 已上市並首創實物申贖機制；政府債券融資方面，特區政府領先全球發行了兩批代幣化綠色債券，第二批多幣種（港元、人民幣、歐元和美元）債券總額達 7.7 億美元，是全球首批以數位原生形式發行的多幣種政府綠色債券。

許正宇還稱，將在今年十月香港 Web3 旗艦盛會與金融科技領軍者在國際層面進一步交流拓展合作空間。

7. 勝利證券 VictoryX 交易應用已向專業投資者開放 USDT 及 USDC 存取功能

勝利證券宣佈其 VictoryX 交易應用已向專業投資者開放 USDT 及 USDC 存取功能，成為香港首間提供此服務的券商。

8. CMT Digital 正為其第四支 Web3 基金募集 1.5 億美元資金

據《財富》報道，風險投資公司 CMT Digital 正在為其第四支 Web3 基金募集 1.5 億美元資金，已聘請 Pantera Capital 前高管 Gerald Brant 負責監督此次融資。

該公司前三支基金分別籌集了 2550 萬美元、1.3 億美元和 1 億美元，其投資的加密貨幣公司包括 Circle、Coinbase、Consensys 和 FalconX 等。關於 CMT Digital 第四支基金的策略，投資合夥人 Sam Hallene 表示，該公司考慮的是長遠問題，「主要」投資那些「願景」可能在三到七年內都無法實現的公司。

9. HashKey Group 推出 AGI 開放網絡 AON，旨在加速 Web3 AI 應用的開發和共享

HashKey Group 宣佈推出由 HashKey Tokenisation 共同孵化的 AGI 開放網絡 AON ，旨在加速 Web3 AI 應用的開發和共享。

10. Crystal Intelligence：自 2011 年以來，已有價值近 190 億美元的加密貨幣被盜

據 CoinDesk 報道，Crystal Intelligence 的一份報告顯示，自 2011 年以來，加密貨幣行業共發生 785 起加密貨幣盜竊事件，價值近 190 億美元的加密貨幣被盜。其中包括 220 起安全漏洞事件、345 起 DeFi 黑客攻擊事件和 220 起欺詐陰謀。最大的盜竊案發生在 2019 年，與 PlusToken 龐氏騙局有關的 29 億美元被盜。此後，加密貨幣犯罪持續激增，2023 年的加密貨幣盜竊數量創下記錄，共發生 286 起事件，被盜資產總價值超過 23 億美元。

11. 台灣擬分四階段將 VASP 納入監管，專法草案將於明年 6 月前報院

據鉅亨網報道，台灣金管會主委彭金隆表示，將分四階段漸進將虛擬資產及交易業務事業（VASP）納入監管，VASP 同業公會將於明日（6 月 13 日）成立，後續將制定自律規範並加入罰則以強化自律，預計今年 12 月底前，研提虛擬資產管理專法條文草案，後續辦理法規預告及舉行公聽會，明年 6 月前將專法草案報院。

12. Bitwise 分析師：到 2030 年，加密貨幣和人工智能將為全球 GDP 貢獻 20 萬億美元

Bitwise 加密貨幣研究分析師 Juan Leon 發文指出，到 2030 年，加密貨幣和人工智能產業將為全球 GDP 貢獻 20 萬億美元。Leon 表示，這兩個行業之間的合作機會之一是比特幣礦工和人工智能之間的新興合作關係。除了礦業公司的多樣化，基於區塊鏈的驗證是加密貨幣和人工智能交叉領域的另一個機遇。

13. 知情人士：英國 FCA 預計將於年底前發佈加密貨幣許可制度初稿

據《財富》援引知情人士報道，英國金融行為監管局（FCA）預計將在今年年底前發佈其擬議的加密貨幣許可制度的初稿。

14. 香港證監會為虛擬資產交易平台申請者舉辦簡報會

香港證監會今日向虛擬資產交易平台申請者舉行簡報會。參會者超過 60 位，當中包括被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者的代表及其顧問。證監會中介機構部執行董事葉志衡博士及發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣女士概述了這些申請者應具備的勝任能力，向他們講解了牌照申請流程並介紹了現場視察程序，其目的是確保他們有否遵守相關的監管規定。