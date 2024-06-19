Web3 要聞 | 建議特區政府應設立虛擬資產監管委員會協調監管

1.葫蘆島銀行股東及高管參與涉虛擬幣洗錢案，挪用公款高達 26 億元

據界面新聞報道，裁判文書網披露的信息顯示，2020 年 8 月，原葫蘆島銀行黨委書記李玉林夥同行長李曉東與股東段某濤、周某龍相互勾結，以化解不良資產為由虛構資管計劃，挪用該行資金高達 26 億元。

判決書顯示，2020 年 9 月，周某龍與項某（另案處理）等人商定將其中 18 億餘元非法匯兑成外幣轉至段某濤控制的香港公司賬户內。2020 年 9 月至 10 月，項某同陳某等人在虛擬幣交易微信羣內以高於市場價收購虛擬幣，之後，獲得的虛擬幣通過境外虛擬幣收購商將所購虛擬幣在境外拋售兑換成美元等匯款至段某濤香港公司銀行賬户。

法院認為，陳某與人合夥，明知他人資金系來源於銀行的犯罪所得，仍幫助其轉化成虛擬貨幣轉移至境外，情節嚴重，其行為已構成洗錢罪，但他在共同犯罪中起次要作用，系從犯。最終，法院判決陳某犯洗錢罪，判處有期徒刑 2 年 3 個月，並處罰金 200 萬元，違法所得依法予以追繳。

2.香港證券及期貨專業總會會長：特區政府應設立虛擬資產監管委員會，與內地有關部門協商合作協同

據橙新聞報道，香港證券及期貨專業總會會長陳志華撰文《香港虛擬資產平台牌照的挑戰與前景》，指出內地法例嚴禁境外機構向境內提供虛擬貨幣交易及服務。如果香港證監會要求申請牌照的虛擬資產平台，其實控人或母公司不能觸犯內地的法例，這等於要求在香港的實體與母公司完全切割。

為了解決多頭監管的問題，特區政府應該考慮設立一個統一的虛擬資產監管委員會，負責協調不同機構的監管工作，確保監管標準的一致性和有效性，以保持其在全球虛擬資產市場中的競爭力，建議以下四個方向：

第一，改善監管制度。

第二，特區政府必須與內地有關部門進行協商，尋求在虛擬資產監管方面的合作與協同。

第三，加強跨部門協作。

第四，簡化和加速發牌程序，設立明確的審批時間表，為申請人提供透明的預期。

3.Ixia Capital 推出 2000 萬美元遊戲風險投資基金，將培育 Web3 和加密貨幣領域高增長項目

Ixia Capital 推出 2000 萬美元遊戲風險投資基金，將培育遊戲、電子競技、Web3 和加密領域高增長項目，該基金計劃在五年內支持 25 家初創公司，除資金外還將提供戰略指導和運營支持。

Ixia Studio 目前正在啓動六個項目，其中包括體育 NFT 交易平台、遊戲忠誠度獎勵平台、體育投資思想領導平台以及體育報道和遊戲參與應用程序等。

4.韓國金融委員會新設虛擬資產科相關提案已獲內閣會議通過

據韓國財經新聞報道，韓國金融委員會新設虛擬資產科的提案已通過內閣會議。此次通過的職制修訂案及其相關的實施規則修訂案將於本月 25 日公佈並實施。虛擬資產科將承擔建立虛擬資產市場秩序和保護用户的必要管理與監督工作。該部門將臨時增加 8 名人員（截至 2025 年底），其中包括 1 名 4 級職員、4 名 5 級職員、2 名 6 級職員和 1 名 7 級職員。

5.HashKey 平台幣 HSK 計劃在 2024 年第三季度上市，即將開啓社區空投

HashKey 發推表示， 平台幣 HSK 計劃在 2024 年第三季度上市。秉承「HSK for ALL」，HSK 將被用於所有 HashKey 生態核心應用場景，並不斷拓展外部社區共建，以形成一個全面的 Web3 價值版圖。上幣交易前，HSK 將啓動社區空投，獎勵生態參與者。 HSK 是基於 ERC-20 標準的代幣，總供應量為 10 億枚，其中 65% 用於生態建設，30% 分配給團隊，5% 將作為儲備基金。 HSK 具備銷燬機制，避免持有者的權益因為獎勵的 HSK 流通量增加而被稀釋。HashKey 將從特定業務的利潤中提取最高達 20% 用於回購 HSK，並會將回購的部分進行銷燬。 作為 HashKey 的平台幣，HSK 將被應用於生態內社區獎勵，獨家代幣優先購買，跨平台生態合作以及香港持牌虛擬資產交易所 HashKey Exchange 和全球化旗艦虛擬資產交易所 HashKey Global 的手續費抵扣與業務增長活動等廣泛場景。另外，HSK 還將用來激勵 L2「生態鏈」HashKey Chain 的生態貢獻者。HSK 預計在 6 月下旬通過 HashKey 核心業務開啓社區空投。

6.韓國金融服務委員會：不直接參與上市代幣檢查與退市

據 EBN 報道，韓國金融服務委員會（FSC）表示，不會直接參與對韓國交易平台上市加密貨幣的檢查工作。

7.愛達荷州共和黨提案：推行比特幣政策並反對創建 CBDC

據 BitcoinMagazine 報道，愛達荷州共和黨發表提案，提出推行比特幣政策並反對創建 CBDC，提案中稱：「我們反對創建中央銀行數字貨幣，反對對比特幣等去中心化數字貨幣進行監管或過度徵税，我們申明個人有權使用現金、貴金屬和去中心化的數字貨幣進行商業和交換。」

8.韓國加密交易所 GDAC 將於 7 月 16 日終止服務

據 News1 報道，韓國加密交易所 GDAC 因系統重組，將終止 GDAC 服務，服務結束日期是 7 月 16 日。自 7 月 16 日服務結束日起，自動提幣將轉為手動提幣，GDOC 對手動提幣實行單獨的提幣手續費政策。

9.Valour 與 Core Foundation 在德國推出收益性比特幣 ETP

加密 ETP 發行商 Valour Inc. 和 Core Foundation 在法蘭克福證券交易所推出首個有收益的比特幣 ETP，該交易所此前已在北歐市場推出，管理費為 1.9%，該 ETP 以 5.65% 的收益率為德國投資者比特幣投資機會。