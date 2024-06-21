Web3 要聞 | 幣安就加拿大監管機構處以 440 萬美元罰款提起上訴

1.幣安就加拿大監管機構對其處以 440 萬美元罰款提起上訴

據 Cointelegraph 報道，根據 6 月 5 日向加拿大聯邦法院系統提交的一份文件，幣安就加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）對其處以 440 萬美元罰款提起上訴。

今年 5 月，FINTRAC 對幣安處以 600 萬加元（約合 440 萬美元）的罰款，原因是幣安未作為外國貨幣服務業務進行註冊，以及未報告超過 1 萬加元的虛擬貨幣交易。幣安在上訴中表示，其沒有直接向加拿大居民提供服務，並於 2023 年 5 月宣佈退出加拿大市場。

2.Jump Crypto 再次向美國政治行動委員會捐贈 1000 萬美元

據 Coindesk 報道，加密貨幣公司 Jump Crypto 向美國政治行動委員會 (PAC)投入了另外 1000 萬美元，該委員會正尋求將盡可能多的支持加密貨幣的成員引入國會，以實現該行業所追求的立法。

3.Kraken CSO：將近期 300 萬美元損失視為刑事案件，正與執法部門協調追回資金

Kraken 首席戰略官 Nick Percoco 表示，該交易平台將近期近 300 萬美元的損失視為刑事案件，正與執法部門協調追回資金。

Nick Percoco稱，這些未透露姓名的研究人員通過在存款完成之前提取已存入其賬户的資金，從 Kraken 竊取了數百萬美元的加密貨幣。他寫道，攻擊者可以有效地印製資產。

4.Kraken CSO：將近期 300 萬美元損失視為刑事案件，正與執法部門協調追回資金

Kraken 首席戰略官 Nick Percoco 表示，該交易平台將近期近 300 萬美元的損失視為刑事案件，正與執法部門協調追回資金。

Nick Percoco稱，這些未透露姓名的研究人員通過在存款完成之前提取已存入其賬户的資金，從 Kraken 竊取了數百萬美元的加密貨幣。他寫道，攻擊者可以有效地印製資產。

5. Meta Reality Labs 重組，將細分為 Metaverse 與可穿戴設備兩條線

據 The Verge 報道，Meta 的 Reality Labs 正在進行多年來最大規模的重組，將分為兩個部門：可穿戴設備和 Metaverse。少數員工已被解僱。

6. 瑞士央行理事會成員：瑞士央行已決定繼續試點發行至少兩年的批發央行數字貨幣

據彭博社報道，瑞士央行理事會成員安託萬·馬丁 (Antoine Martin)表示，瑞士央行已決定繼續試點發行至少兩年的批發央行數字貨幣。該項目於去年 12 月啓動，原計劃於 6 月 30 日結束。作為試點的一部分，瑞士央行在區塊鏈上發行了真實貨幣。金融機構可以使用代幣化資產與央行進行交易。

7. 澳大利亞國民銀行暫停開發基於以太坊的穩定幣

據 Bitcoin.com 報道，澳大利亞國民銀行 (NAB) 最近停止了基於以太坊的穩定幣的開發，這項以澳元為基礎的新穩定幣項目得到了 Animoca Brands、Concave 和 Merit Circle 的支持，另一家澳大利亞銀行澳新銀行也參與了這一計劃。

8. 埃塞俄比亞批准 CBDC 啓動草案公告

據Bitcoin.com報道，埃塞俄比亞部長理事會最近批准了一項 CBDC 啓動草案公告，該公告為引入數字貨幣建立了法律框架。據報道，該批准被描述為推出 CBDC 競賽的關鍵一步，允許數字貨幣與法定貨幣一起流通。

9. 澳大利亞證券交易所上市的首個比特幣現貨 ETF 首個交易日交易量達 130 萬美元

據 Cointelegraph 報道，澳大利亞證券交易所上市的首個比特幣現貨 ETF 首個交易日交易量達 130 萬美元，遠低於美國現貨比特幣 ETF 首個交易日的成交量。美國十隻比特幣現貨 ETF 首日成交量為 45 億美元，平均每隻基金成交量約為 4.5 億美元。