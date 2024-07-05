Web3 要聞 ｜俄羅斯監管機構鼓勵企業使用加密貨幣來應對西方制裁

1. 尼日利亞 SEC 要求加密貨幣公司在當地設立辦事處

據 Cointelegraph 報道，尼日利亞證券交易委員會（SEC）對虛擬資產服務提供商（VASP）提出了新的要求，要求他們必須在尼日利亞境內設立辦事處才有資格參與加速監管孵化計劃。 此外，首席執行官或董事總經理必須居住在尼日利亞。申請人必須從事投資和證券業務，並正在尋求註冊或正在向 SEC 提交與虛擬資產相關的申請。該要求還規定，申請人必須報告客户投訴和緊急風險，並接受 SEC 的檢查、審計和監控。

2. 俄羅斯監管機構鼓勵企業使用加密貨幣來應對西方制裁

據路透社報道，俄羅斯央行鼓勵企業使用加密貨幣和其他數字資產作為與外國合作伙伴的支付方式，以應對西方因烏克蘭衝突而實施的制裁。

3. 被標記為美國政府的地址向未知地址轉移 249.437 枚比特幣

據 Arkham 監測，被標記為美國政府的地址於香港時間 17:58 向 bc1qvc 開頭地址轉移了 249.437 枚比特幣，價值約 1438 萬美元。

4. 被標記為德國政府的地址向 CEX 轉入1300枚比特幣

據派盾監測，被標記為德國政府的地址向 Coinbase、Kraken、Bitstamp 轉入 1300 枚比特幣，約合 7500 萬美元。

5. 韓國正在建立一個系統以監控加密貨幣交易異常活動

據彭博社報道，韓國金融監管局週四在一份聲明中表示，該局正在建立一個系統來監控異常的加密貨幣交易活動。它補充説，建議交易所將數據和信息輸入該系統以協助監管機構發現可疑交易，旨在加強投資者保護。

6. 「德國政府」地址向另一存幣地址轉入 13475 枚比特幣

據 Arkham 數據顯示，15 分鐘前，標記為「德國政府」的錢包地址向另一標記為「德國政府」的地址轉入 13475 枚比特幣。

7. 新西蘭税務局對該國未繳納加密貨幣相關税務的投資者發出警告

據新西蘭税務局官方公告表示，税務局正在密切關注那些積極交易加密貨幣資產但未在納税申報表中申報收入的客户。

税務局發言人 Trevor Jeffries 表示，「我們擁有的數據幫助我們識別了未繳納税款的客户，這些數據現在也被用於識別擁有重要加密資產的客户。税務局已經在新西蘭確定了 227,000 名獨特的加密資產用户，進行了約 700 萬筆交易，價值 78 億新西蘭元（約合 47 億美元）」。

還表示，「如果人們從加密貨幣中賺錢，他們應該考慮他們對這筆收入的納税義務，以及不申報所有相關應税活動的風險」。

8. 中國郵儲銀行開展數字人民幣錢包身份信息治理

中國郵政銀行發佈公告表示，中國郵政儲蓄銀行發佈《關於推進數字人民幣客户身份信息治理的公告》（下稱（公告））。《公告》稱，郵儲銀行針對數字人民幣賬户中個人客户身份信息不完整等情況，將對客户名下錢包採取降低交易限額、限制金融服務等措施。

《公告》稱，依據反洗錢的有關政策和要求，郵儲銀行將進一步強化數字人民幣個人客户身份信息完整性、有效性核實工作, 核實的客户身份信息包括：姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯繫電話、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和證件有效期限。

對個人客户身份信息不完整、未留存身份證件影印件或身份證件過期且在 90 天內沒有及時更新等情況，郵儲銀行將對客户名下錢包採取降低交易限額、限制金融服務等措施。

同時，郵儲銀行提醒，數字人民幣客户可以通過數字人民幣 APP 客户端、手機銀行客户端上傳證件影印件並更新證件有效期限，或攜帶本人有效身份證件至線下營業網點等方式更新完善客户身份信息。信息補充完整、準確後，即可恢復錢包功能。

9. Bitwise 提交以太坊現貨 ETF 修訂版 S-1 文件，將限期免除資產託管的費用

據 Cointelegraph 報道，Bitwise 提前修改其提交給 SEC 的以太坊現貨 ETF 的 S-1 表格註冊聲明，其中包括在前 6 個月內免除首批 5 億美元信託資產的費用。該文件沒有包括在紐約證券交易所 Arca 上市和交易的具體啓動日期，但表示將在註冊生效日後儘快啓動。

10. 聯合國和 Dfinity 基金會在柬埔寨啓動數字憑證試點項目，旨在為金融系統帶來透明度和包容性

據 Cointelegraph 報道，聯合國開發計劃署（UNDP）與 Dfinity 基金會合作，在柬埔寨啓動基於區塊鏈的通用可信憑證（UTC）試點項目。Internet Computer 將提供安全管理基礎設施，新加坡金融管理局和其他機構也參與其中。該項目旨在鼓勵微型、小型和中型企業參與數字經濟，計劃最終在十個國家推廣。

Dfinity 基金會創始人 Dominic Williams 表示，UTC 將為金融系統帶來透明度和包容性。此前，新加坡金融管理局和加納銀行已完成了使用 UTC 的概念驗證。柬埔寨在數字資產監管和中央銀行數字貨幣方面具備良好條件，與幣安和支付寶網絡有合作。這一試點項目將為政府和企業提供去中心化和安全的數字生態系統。

11. 巴塞爾委員會批准銀行加密貨幣資產風險披露框架，擬於 2026 年實施

巴塞爾委員會批准銀行加密貨幣資產風險披露框架，並同意對其加密資產標準進行有針對性的修訂。其中包括一套涵蓋銀行加密資產風險的標準化公共表格和模板。這些披露旨在提高信息可用性並支持市場紀律。該框架將於本月晚些時候發佈，實施日期為 2026 年 1 月 1 日。