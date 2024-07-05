推進跨境科研合作 業界精英成立中國科技卓越中心暨企業聯盟

首個中國科技峰會於日前成功舉辦，並獲多個團體支持，當中包括： 智慧城市聯盟、 香港數字金融協會、香港金融科技行業協會、風行集團等。匯集超過百名業界領袖和精英參與，支持中國科技卓越中心暨企業聯盟成立。



聯盟旨在匯聚政產學研領袖及企業，推動中國科技創新應用和集成實踐於更廣泛的公私營機構、更多元的行業及場景。

雲端與流動運算專業人士協會(ACMCP)創會會長陳家豪表示，這是時代的必答題，尤其是近日發生的「卡脖子技術」和Open AI停止對非支持國家的服務供應，這意味着中國地區將不能使用該服務，證明了自主研發創科的重要性。

香港特別行政區政府資訊科技總監黃志光為中國科技峰會致開幕辭

香港特別行政區政府資訊科技總監黃志光為中國科技峰會致開幕辭，鼓勵香港各界致力用好香港的優勢，協助中國卓越科技優先選點落戶香港，善用政府政策，推廣到各行各業應用，甚至拓展海外市場，聯動全球。他囑咐大家：「說好國家的科技故事、說好香港故事，以創科賦能業界發展，創造香港的獨特優勢。」

福布斯中國2024人工智能最具影響力人物前十名、北京智源研究院副院長兼總工程師林詠華表示:「我非常榮幸能夠見證中國科技卓越中心暨企業聯盟的成立。這將為跨境科研合作與應用提供更多的機會，將中國卓越的科技包括將AI無縫集成到公私營業務實踐中，加速轉型及領先創新發展。」

中國科技卓越中心暨企業聯盟正式成立大合照

峰會的高光時刻是陳會長邀請黃總監及林院長陪同見證中國科技卓越中心暨企業聯盟正式成立的大合照 ，大家將大拇指放在胸前正中，寓意用心做好中國科技和香港優勢。協會將致力邀請業界精英參與建設和研究中國科技在香港及海外市場的創新應用。

成員可各司其職，自動系統(ASL)將憑藉融合科技以及IT專業服務，為推動中國科技創新應用和集成實踐出一份力。OpenEuler是中國自主創新的開源編碼平台，其開放性、兼容性和安全性，必能引領不同規模的公私營業務開創多元的數智應用，為各大小中型機構提供強大而具成本效益的解決方案。香港理工大學在過去50年，一直為電子計算人才培訓貢獻力量。

是次活動展現了一個全面的中國科技生態鏈，展出攤位超過24個，涵蓋數據與分析、安全、自動化與集成、基礎設施、辦公室應用以及雲與存儲等領域。中國知名科技企業代表都紛紛向黃總監介紹自家產品的卓越設計和應用場景，能如何結合其他聯盟以解決公營機構的各種難題，現場互動氣氛積極而濃厚。協會表示未來還有更多令人興奮的計劃，請大家熱切期待。