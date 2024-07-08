Web3 要聞 ｜倫敦高等法院向澳本聰發起全球凍結令

1.摩根大通、DBS 和瑞穗參與測試新加坡區塊鏈外匯解決方案

據 ledgerinsights 報道，新加坡金融基礎設施平台 Partior 的區塊鏈外匯解決方案完成了利用其區塊鏈網絡外匯支付對支付（PvP）結算的概念驗證，參與者包括 JP Morgan（摩根大通）、DBS Bank（星展銀行）和瑞穗銀行。PvP 結算通過同時交換兩種貨幣，消除了結算風險，Partior 的解決方案支持 24/7 實時原子結算，計劃於今年晚些時候推出。

Partior 已經有一個外匯解決方案，可以通過代理銀行實現即時的 24/7 跨境支付。其他創始人包括渣打銀行和淡馬錫。

2.倫敦高等法院向澳本聰發起全球凍結令，要求其支付 154.8 萬英鎊律師費

據 Bitcoin News 報道，倫敦高等法院發佈了針對澳本聰（Craig Wright）的全球凍結令（WFO），要求其賠償 154.8 萬英鎊（約合 200 萬美元），以支付 Peter McCormack 在 2019 年澳本聰對其提起的誹謗案中的法律費用。

3.Multicoin 承諾為支持加密的參議院候選人提供 100 萬美元資金

據 CoinDesk 報道，Multicoin Capital 承諾為支持加密貨幣的參議院候選人提供 100 萬美元的資金。Multicoin 計劃通過向保守派超級政治行動委員會（PAC）「Sentinel Action Fund」捐款，為四位共和黨候選人提供財政支持。Multicoin 捐贈的金額取決於 Sentinel 加密貨幣捐贈活動的結果。

據 Sentinel 網站顯示，Multicoin 將在 7 月 14 日之前匹配 100% 發送給 Sentinel 的 (SOL) 代幣捐贈。Gemini 正在託管 Sentinel 的加密捐贈門户，並且正在接受包括 SOL 在內的各種代幣。

4.美國、德國政府與 Mt.Gox 錢包地址近期累計轉出超 1.48 萬枚比特幣，約合 9 億美元

據 @EmberCN 監測，近期德國政府、美國政府、門頭溝比特幣轉出數據如下：德國政府地址 6 月 19 日至今共計轉出 9,332.3 枚比特幣（約合 5.72 億美元），轉出均價 61,306 美元；美國政府地址 6 月 26 日至今轉出 3,940.2 枚比特幣 （約合 2.41 億美元），轉出均價 61,219 美元；門頭溝地址 7 月 5 日轉出 1,544.6 枚比特幣（約合 8487 萬美元），轉出均價 54,944美元。

三家從6 月 19 日至今 16 天時間裏共計轉出了 14,817.1 枚比特幣（約合 9 億美元），比特幣價格也在這 16 天裏下跌了 14.3%。

5.香港證監會：提防 XTCQT、CEG、BTEPRO 等七家實體，其涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為

據香港證監會官網公告，香港證監會告誡公眾提防七家實體涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的欺詐活動（統稱涉嫌實體），它們以下列名稱運作：XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited （亦稱為「Yomaex」）、Bstor（亦稱為「Bstorest」）、Taurusemex。

香港證監會稱，涉嫌實體聲稱提供加密貨幣交易服務，其中部分涉嫌實體曾利用社交媒體平台或即時通訊軟件，引導投資者到其各自的網站，以註冊成為投資加密貨幣的用户。有投資者報稱在從涉嫌實體提款時出現問題。

在某些個案中，涉嫌實體聲稱投資者帳户涉及洗錢活動或非法資金，從而暫停提款。投資者被要求支付高昂的「費用」或「税費」以處理其提款申請或重新啓動被暫停的帳户。其中一家涉嫌實體 Taurusemex 還訛稱投資者帳户受證監會監管。警方已應證監會的要求，採取行動封鎖相關網站。雖然警方已採取行動，但公眾應提防騙徒可能持續建立域名相似的網站，涉嫌實體及其各自的網站在2 024 年 7 月 5 日被列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。

6.贊比亞擬禁止使用外幣，違者可能面臨最高 10 年監禁

據Bitcoin.com報道，贊比亞正在制定法規，禁止在國內交易中使用包括美元在內的外幣。

據當地媒體報道，贊比亞銀行向公眾發佈的一份草案文件包括這方面的措施，旨在加強國家法定貨幣 Kwacha 的使用。提交的文件提議對使用 Kwacha 以外的貨幣的人處以最高十年監禁，並對違反這些規定的公民處以高額罰款。這些規定預計將由財政和國家計劃部長正式頒佈，並可能影響贊比亞人和遊客在該國開展貿易的方式。

7.尼日利亞央行指控幣安無證經營加密貨幣業務

據 Coin Edition 報道，在近日於尼日利亞阿布賈舉行的一次法庭聽證會上，尼日利亞央行高級官員 Akinwumi 指控幣安在該國無證經營。

Akinwumi 表示，「幣安為交易者提供了一個平台，讓他們可以在奈拉和加密貨幣之間進行交易，也可以在一種加密貨幣和另一種加密貨幣之間進行支付，他們還促進從一種法定貨幣到另一種法定貨幣的轉換，這種服務需要獲得央行的授權，要麼作為授權經銷商，要麼作為貨幣兑換處」。

8. 北卡羅來納州的 CBDC 禁令法案遭州長否決

據 Cointelegraph 報道，北卡羅來納州州長 Roy Cooper 否決了一項禁止該州實施美聯儲發行的中央銀行數字貨幣的法案，儘管該法案獲得了眾議院和參議院幾乎一致的支持。Cooper 表示，該法案為時過早、模糊且反動，不適合簽署成為法律。

9. 被標記為德國政府的地址 8 小時前將 700 枚比特幣轉至某資管機構地址

據餘燼監測，被標記為德國政府的地址 8 小時前將 700 枚比特幣轉至 139Po 開頭地址，餘燼猜測該地址或為某資管機構，在收到幣後將分散轉入各大 CEX。

10. Chainalysis：在委內瑞拉通過加密貨幣轉賬的比例佔所有匯款金額的 9%

據彭博社報道，根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 的數據，在委內瑞拉通過加密貨幣轉賬的比例佔所有匯款金額的 9%，以傳統方式（通過國際銀行或西聯匯款或速匯金等金融零售企業）進行匯款通常要收取高達 7% 的交易費。