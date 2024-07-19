Web3 要聞 ｜香港穩定幣發行人最低保證金調整出爐

1.Sei 基金會推出 5000 萬美元的日本生態基金

Sei 基金會推出 5000 萬美元的日本生態基金，旨在加速日本加密初創企業在 Sei 網絡上的發展。

該基金將重點支持早期初創企業和尋求擴展業務的團隊，初期關注 Web3 遊戲、社交和娛樂領域。Sei 基金會在 2024 年 4 月 27 日於東京舉辦的「Sei Web3 日」活動上正式公佈了這一基金，活動吸引了超過 20 家日本企業參與。Sei 基金會的 BD 和投資負責人 Justin Barlow 表示，希望通過該基金使 Sei 成為日本市場的重要參與者。

2.SEC 已批准兩支以太坊現貨 ETF 在紐交所 Arca 上市

據美國證券交易委員會（SEC）官方文件顯示， SEC 已批准 Grayscale Ethereum Mini Trust 和 ProShares Ethereum ETF 兩支以太坊現貨 ETF 在紐約證券交易所（NYSE）的 Arca 電子交易平台上市。發行商仍需等待對各自 S-1 文件的最終評論，才能正式開始現貨產品的上市。

3.美國 9 只以太坊現貨 ETF 費用已公佈：Grayscale 為 2.50%

據 @LeJournalDuCoin 統計， 隨着各發行商相繼向美國 SEC 提交現貨以太坊 ETF 的 S-1/A 文件，目前 9 只現貨以太坊 ETF 費用均已公佈，具體如下：

BlackRock：費用 0.25%（前 2.5 億美元為 0.12%），代碼 ETHA；

Fidelity：費用 0.25%（2024 年免管理費），代碼 FETH；

Bitwise：費用 0.20%（前 5 億美元或前 6 個月為 0%），代碼 ETHW；

21Shares：費用 0.21%（前 5 億美元或前 6 個月為 0%），代碼 GETH；

VanEck：費用 0.20%（前 1.5 億美元或前 12 個月為 0%），代碼 ETHV；

Invesco Galaxy：費用 0.25%，代碼 QETH；

Franklin：費用 0.19%（2025 年 1 月 21 日前或前 10 億美元為 0%），代碼 EZET；

Grayscale：費用 2.50%，代碼 ETHE；

Grayscale 迷你 ETF：費用 0.25%（前 20 億美元或前 12 個月為 0.12%），代碼 ETH。

4.Vitalik：反對根據「是否支持加密」來做出政治投票選擇

Vitalik Buterin 發文表示其反對根據「是否支持加密」來做出政治投票選擇。支持一個 [政客] 應該是因為他們的整個平台和觀點，而不僅僅是因為他們支持加密貨幣。

Vitalik Buterin 在文中寫道，加密貨幣領域越來越活躍於政治上，並且幾乎完全根據政黨和候選人是否願意對「加密貨幣」寬容和友好來支持他們。但以這種方式做出的決定很有可能違背最初將你帶入加密領域的價值觀。

5.昨日香港比特幣的現貨 ETF 淨申購量約 30 枚，以太坊現貨 ETF 淨申購和淨贖回量為 0

據 SoSoValue 數據顯示，昨日（7 月 17 日）昨日香港比特幣的現貨 ETF 淨申購量約 30 枚，以太坊現貨 ETF 淨申購和淨贖回量為 0。

目前香港比特幣 ETF 資產持有總量約為 5020 枚，總淨資產約為 3.28 億美元。資產規模方面，華夏 ETF 持有約 2170 枚，博時 Hashkey 以及嘉實分別持有約 1900 枚以及 741.65 枚比特幣。

目前香港以太坊 ETF 資產持有總量約為 1.295 萬枚，總淨資產約為 4518 萬美元。資產規模方面，博時 Hashkey 持有約 6229 枚以太坊，華夏以及嘉實分別持有約 4509 枚以及 2070 枚以太坊。

（注：香港加密 ETF 支持現貨申贖機制，淨申購是指一定時間段內申購金額和贖回金額之差為正，即買入比賣出多，反之則為淨贖回。）

SoSoValue 表示，香港 BTC（or ETH） ETF 支持現金認購（in-cash）與現貨認購（in-kind），同時由於通過現貨比特幣認購的 ETF 份額，並未對比特幣這個資產產生現金流入，因此不能被簡單計入每日淨流入等統計口徑。

基於此，SoSoValue 嘗試了包括跟蹤鏈上比特幣流轉路徑等方式，但均未能成功區分每日現金認購與現貨認購的比例與數額。

因此，SoSoValue 香港 BTC（or ETH） ETF 看板，以ETF相對比特幣折溢價率、每日 BTC（or ETH） 流入個數、ETF 發行總份額數、ETF 內 BTC（or ETH)）總存儲量等為核心追蹤指標。

6.法官批准 Robinhood 在「邀請返傭」相關集體訴訟中達成的 900 萬美元和解協議

據 Cointelegraph 報道，美國一名聯邦法官批准了針對加密貨幣和股票交易平台 Robinhood 的集體訴訟，並支付了 900 萬美元的和解金，以和解有關其「邀請返傭」計劃的訴訟，該計劃允許在華盛頓發送未經請求的短信。

7.AI 初創公司 Anthropic 與 VC Menlo 共同推出 1 億美元基金，以支持 AI 初創公司

風險投資公司 Menlo Ventures 官方發推稱，AI 初創公司 Anthropic 與 Menlo Ventures 簽署了一項協議，將推出 1 億美元的基金，以支持新興的人工智能公司。

Anthropic 表示，該基金將為在五個主要 AI 領域提供支持，包括：人工智能在醫療保健和教育等行業的新應用、消費者人工智能解決方案、信任和安全工具，以及最大化社會效益的人工智能應用程序和技術。

8. OKX 已選擇馬耳他作為其在歐盟的 MiCA 中心

據 The Block 報道，OKX 已選擇馬耳他作為其在歐盟的 MiCA 中心，OKX 表示，根據 MiCA，將計劃開放現貨交易，包括歐元和美元交易對，並向符合條件的歐盟居民提供買入、賣出、轉換和質押服務。

9. OKX 將於 8 月底停止在尼日利亞的所有服務

據 The Block 報道，OKX 發言人在電子郵件中告訴 The Block，OKX 將於 8 月底停止在尼日利亞的所有服務。自該日起，OKX 尼日利亞客户將被禁止訪問賬户。

10. Cyvers Alerts：WazirX 出現大額異常流出，規模超 2.3 億美元

據 Cyvers Alerts 監測，其已檢測到涉及印度加密交易平台 WazirX 多籤錢包的多筆可疑交易，2.349 億美元的資產已轉移至 0x04b2 開頭地址。該地址已將 PEPE、GALA 、USDT 兑換為 ETH，並仍在兑換其他數字資產。

11. 香港穩定幣發行人最低繳足股本要求調整為 2500 萬港元或穩定幣流通量的 1%

財庫局及金管局昨日發表《在港實施法幣穩定幣發行人監管制度立法建議》的諮詢總結。根據諮詢，絕大部分回應者認為有需要為法幣穩定幣發行人引入監管制度，管理潛在的貨幣與金融穩定風險，並提供具透明度和合適的規限。財庫局及金管局將因應回應者的意見和建議，敲定立法建議以實施監管制度，並儘快向立法會提交條例草案；金管局亦正處理穩定幣發行人「沙盒」申請，並將於短期內公佈參加者名單。此外，諮詢文件將香港穩定幣發行人最低繳足股本要求調整為2,500萬港元或穩定幣流通量的 1% 。